مارك فيش: محمد صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ قارة إفريقيا

تحدث مارك فيش نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق، عن تألق النجم المصري محمد صلاح رفقة فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال مارك فيش في حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "عدم ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا وعدم إدراجه في قائمة أفضل 10 لاعبين طبيعي لهذا العام، اللاعب سيطر على جميع الجوائز في السنوات الماضية بعد تألقه بشكل لافت".

وأضاف: "هناك لاعبون جدد الآن، ونحن نميل إلى رؤيتهم وكيف يتقدمون مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم ولكن كما تعلموا أن محمد صلاح بالتأكيد واصل تسجيل الأهداف لصالح ليفربول هذا العام، لكن من الواضح أن مصر لم يكن أداؤها جيدًا كذلك في هذا العام، كانوا يودون أن يفعلوا شيئًا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وفشلوا، حيث إنك كفرد تعلم بالتأكيد أن الأداء الجماعي والحصول على الألقاب من أهم الأسباب التي تجعلك أفضل لاعب في القارة".

واختتم حديثه قائلًا: "من وجهة نظري، لا أحد يستطيع أن يقول من هو أعظم لاعب أفريقي على الإطلاق، وأعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الذين يستحقوا هذا اللقب، في النهاية من وجهة نظري محمد صلاح هو أحد أفضل خمسة لاعبين أفارقة على الإطلاق".