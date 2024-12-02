صدمته سيارة..مصرع عامل بطريق الصحراوى الغربى دائره مركز جرجا بسوهاج

لقى عامل مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 21 سنه، ومقيم مركز المنشاه، أنه أثناء سيره بطريق الصحراوى الغربى اصطدمت به سياره ملاكى، نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أدى لوفاته فى الحال، وتم نقل الجثة مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق الصحراوى الغربى دائره مركز جرجا، أثناء سير السيارة ملاكى قيادة المدعو "هانى.ر.ا" 30 سنه سائق ومقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القياده بيده، واصطدم بالمدعو " محمد ع.ع " 21 سنه عامل ومقيم مركز المنشاه، مما أدى لوفاته فى الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجامعى الجديدة.

وبالانتقال والفحص أفاد قائد السيارة بمضمون ماسبق، وأضاف بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور، يعبر الطريق إمامة ولم يتمكن من مفاداته، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.