مارك فيش: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا.. وسيكرر فوزه بجائزة نادي القرن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث مارك فيش نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق، عن رأيه في الفريق الأفضل في قارة إفريقيا هذا العام.

وقال مارك فيش في حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "جائزة أفضل مدرب من وجهة نظري لو كانت بين الأهلي والزمالك فقط سوف تذهب للأهلي ولمدربه السويسري مارسيل كولر، لأن الأهلي فاز بدوري الأبطال عكس الزمالك الذي فاز بالكونفدرالية".

وأضاف:" من الواضح أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا هو أمر صعب للغاية، لكن بشكل عام أن تأخذ أي بطولة قارية هو ليس سهلًا، إنه أمر صعب، إذا نظرت إلى المدربين الثلاثة ونظرت إلى الإنجازات الثلاثة، يجب أن أقول المدرب الإيفواري إيميرس فاييه هو الأفضل هذا العام، لأنه من كل ما حدث من أخطاء في كأس الأمم الأفريقية نجح في قلب الأمور لصالحه وحصد هذا اللقب الغالي".

txt

لجنة الحكام تدافع عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والبنك بعد إلغاء هدف ربيعة

txt

خالد الغندور: محمد عادل يجهز شكوى في الفيفا بسبب التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

واختتم حديثه قائلًا: "من الواضح أن أفضل فريق أفريقي حاليًا هو الأهلي، ولا يزال الفريق مستمر في التألق داخل وخارج القارة في السنوات الماضية، من المؤكد مع هذه الاستمرارية الرائعة لهذا النادي الكبير، سوف يتم اختيارهم نادي القرن في إفريقيا مرة أخرى إذا أستمروا في الحفاظ على هذا المستوى الرائع والقياسي في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة".

الاهلي والزمالك السويسري مارسيل كولر جنوب أفريقيا خالد الغندور
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مارك فيش: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا.. وسيكرر فوزه بجائزة نادي القرن

لجنة الحكام تدافع عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والبنك بعد إلغاء هدف ربيعة

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

شعبة الذهب: التهديد بالحرب النووية زادت من أسعار المعدن الأصفر

الأمراض النفسية والعقلية: التشخيص والعلاج وأهمية التوعية

سرطان الثدي: التوعية والوقاية والكشف المبكر لإنقاذ الحياة