من هو مسعد بولس الذي اختاره ترامب مستشارًا له للشؤون العربية والشرق أوسطية؟

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مسعد بولس- الفجر
مسعد بولس- الفجر

مسعد بولس، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن تعيين صهره الملياردير مسعد بولس، الذي ينحدر من أصول لبنانية، في منصب المستشار الأول للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط.

من هو مسعد بوليس؟

ولد مسعد بولس في لبنان لعائلة تنحدر من شمال البلاد، وانتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة لدراسة القانون في جامعة هيوستن.

انخرط في الأعمال العائلية بعد انتقاله إلى نيجيريا، حيث أصبح المدير التنفيذي لمجموعة "SCOA Nigeria"، التي تُقدر قيمتها بمليار دولار وتعمل في مجالات توزيع وتجميع المركبات في غرب إفريقيا.

في عام 2022، انضم بولس إلى عائلة ترامب بزواج ابنه مايكل من تيفاني ترامب، الابنة الصغرى للرئيس المنتخب.

دور بولس في حملة ترامب

لعب بولس دورًا محوريًا خلال الحملة الانتخابية الأخيرة لترامب، خاصة داخل المجتمعات العربية الأمريكية، لا سيما في ولاية ميشيغان.

وبرز كمدافع قوي عن قيم الحزب الجمهوري وسياساته المحافظة، مما ساهم في تعزيز العلاقات بين حملة ترامب والجاليات العربية في الولايات المتحدة.

مهام مرتقبة في الشرق الأوسط

يراهن ترامب على خبرة بولس في تهدئة النزاعات وبناء التحالفات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس المنتخب أن بولس سيكون مدافعًا قويًا عن المصالح الأمريكية وسيعمل على تحقيق السلام في المنطقة، مشيرًا إلى دوره المرتقب في تقليل التوترات وتعزيز الاستقرار.

لقاءات دبلوماسية سابقة

من بين أنشطته الدبلوماسية السابقة، التقى بولس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك في سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس اهتمامه بالقضايا الإقليمية ودوره المحتمل في إعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة.

بهذا التعيين، يعكس ترامب رغبته في تعزيز علاقاته مع العالم العربي ودعم جهود السلام في الشرق الأوسط، معتمدًا على خبرة بولس وقدرته على تحقيق التوازن في الملفات الحساسة.

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