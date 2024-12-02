تسلسل زمني للإنفاق العسكري الروسي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية حتي عام 2025

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الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الفجر

الإنفاق العسكري الروسي، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موازنة جديدة لرفع الإنفاق العسكري إلى مستويات غير مسبوقة لعام 2025.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول الإنفاق العسكري الروسي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية حتي الإنفاق الجديد وذلك من خلال هذا التقرير.

الإنفاق العسكري الروسي 2022

في عام 2022، شهدت روسيا زيادة ملحوظة في إنفاقها العسكري، مدفوعة بشكل أساسي بالنزاع المستمر في أوكرانيا والضغوط المتزايدة على تحديث قدراتها الدفاعية.

وفقًا لتقارير دولية، بلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 86.4 مليار دولار، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

الإنفاق العسكري الروسي 2023

مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي دفع الحكومة الروسية برفع قيمة الإنفاق العسكري الروسي لعام 2023 نحو 5.6 تريليون روبل (ما يعادل نحو 74 مليار دولار)، مما يمثل أكثر من 17% من إجمالي الميزانية الفيدرالية من أجل توفير الدعم العسكري للجيش الروسي.

الإنفاق العسكري الروسي 2024

مع الدعم الغربي إلى أوكرانيا الأمر الذي دفع  الحكومة الروسية تعلن زيادة الإنفاق العسكري من إجمالي الموازنة الفيدرالية لعام 2024 بلغت نحو 32.5%، مقارنة بـ28.3%، ما يمثل 13.5 تريليون روبل (نحو 145 مليار دولار).

الإنفاق العسكري الروسي 2025

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موازنة جديدة لرفع الإنفاق العسكري إلى مستويات غير مسبوقة لعام 2025، في وقت تتصاعد فيه الحرب ضد أوكرانيا.

حيث تم تخصيص نحو 32.5% من الموازنة الجديدة للدفاع الوطني، أي ما يعادل 13.5 تريليون روبل (أكثر من 145 مليار دولار)، مقارنة بـ28.3% في العام الحالي.

وقد أقر البرلمان الروسي هذه الخطط في الأسابيع الأخيرة، وتشمل الميزانية زيادة بنسبة 25% في الإنفاق العسكري، لتصبح أكثر الموازنات سرية في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، حيث لن يُتاح للمواطنين الاطلاع على ثلث الإنفاق.

وأكدت الحكومة أن دعم الجيش واحتياجات "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ستظل أولويات أساسية في الميزانية، إلى جانب تمويل القطاعات الاجتماعية والتطوير التكنولوجي.

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