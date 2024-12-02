بسبب لهو الأطفال..مشاجرة بين أبناء العمومة ووجود مصاب بينهم بمركز العسيرات بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز العسيرات، بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال، مما أدى لوجود إصابات بينهم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، مما أدى لوجود مصاب.

طرفى المشاجرة كل من الاتى:- طرف اول المدعو "حمدى.ف.ا" 17 سنه عامل مصابا، بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، والده المدعو "فاروق.ا.ع" 37 سنه عامل زراعى.

طرف ثانى كل من:-

المدعو "زياد ج.خ" 19 سنه عامل، وعمه المدعو " ا.خ.ا" 60 سنه مزارع، الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى،" عصا شوم " تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلا، منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثانى بالتعدى على الأول من الطرف الأول بالعصا المضبوطة، بحوزته واحداث إصابات المشار إليها، بسبب خلافات على الجيرة ولهو الاطفال.