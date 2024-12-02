بعد توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي.. من هو أنطونيو كوستا؟

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لرئيس المجلس الأوروبي الجديد، أنطونيو كوستا، بمناسبة توليه مهام منصبه رسميًا خلفًا لشارل ميشيل.

جاء ذلك عبر منشور للرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول رئيس المجلس الأوروبي الجديد، أنطونيو كوستا، من خلال هذا التقرير.

من هو أنطونيو كوستا؟

أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا، أحد أبرز الشخصيات السياسية في البرتغال، يُعتبر نموذجًا للمسيرة السياسية المتنوعة التي تجمع بين القانون والعمل العام.

وُلد كوستا في لشبونة في 17 يوليو 1961، ومنذ ذلك الحين صنع لنفسه مكانة مرموقة في الساحة السياسية البرتغالية والدولية.

التحق بالمراحل التعليمية المختلفة حتي تخرج من جامعة لشبونة، وبعدها بدأ كوستا حياته المهنية كمحامٍ قبل أن يدخل عالم السياسة.

شغل عددًا من المناصب البارزة، بما في ذلك عضو مجلس الجمهورية البرتغالي منذ عام 1991، ووزير العدل (1999-2002)، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي (2004-2005).



إلا أن إحدى أهم محطاته كانت توليه منصب عمدة لشبونة بين 2007 و2015، حيث عمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة العاصمة البرتغالية.

في عام 2015، انتُخب رئيسًا لوزراء البرتغال، وظل يشغل هذا المنصب حتى أبريل 2024. خلال فترة ولايته، ركز على تحسين الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إنجازات وجوائز دولية

تقديرًا لدوره الفعال، حصل كوستا على العديد من الأوسمة والجوائز المرموقة، مثل الصليب الأعظم لنيشان كارلوس الثالث، ووسام الاستحقاق من جمهورية بولندا، ونيشان الأمير هنري.

كما تم تكريمه بأوسمة من دول مثل النرويج، ليتوانيا، وشيلي، تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون الدولي.