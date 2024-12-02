سامح يوسف: مباراة المحلة صعبة والغيابات ستؤثر على الزمالك

قال سامح يوسف نجم الزمالك السابق أن مواجهة المحلة والزمالك ستكون صعبة للغاية وملعب المحلة سيزيد صعوبة المباراة على الزمالك.



وأشار يوسف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا الذي يذاع على قناة الزمالك، أن الفريق الأبيض يجب أن يبدأ اللقاء بضغط عالي ولا يترك مساحات للاعبي المحلة للإستحواذ على الكرة.



وشدد يوسف على أن الغيابات ستكون مؤثرة على الأبيض وخاصة ناصر ماهر وحمزة المثلوثي لأنهما من العناصر الأساسية في تشكيلة جوزيه جوميز.