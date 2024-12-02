هشام يكن: أنا مكتشف صلاح.. ولا أحد يستطيع التقليل من الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

قال هشام يكن، نجم الزمالك السابق أنه شارك في تشكيل منتخب الناشئين الذي كان يضم محمد صلاح وعمر جابر والعديد من الناشئين وأصر على إنضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي متنبئًا بأن يكون لاعب كبير.


وأشار يكن في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا الذي يذاع على قناة الزمالك أن هناك محاولات "رخيصه" من بعض الإعلاميين للتقليل من الزمالك".

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وأردف نجم الزمالك السابق: "هذه المحاولات لن تنجح لأن القلعة البيضاء كبيرة، ويجب أن يسود الإحترام بين الجميع".

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هشام يكن: أنا مكتشف صلاح.. ولا أحد يستطيع التقليل من الزمالك

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