رئيس لجنة الحكام السابق يحسم الجدل حول هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


تحدث محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حالات الجدل التحكيمية في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.


وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "الأهلي يستحق ركلة جزاء بعد شد ياسر إبراهيم أمام البنك الأهلي".

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وتابع: "هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي صحيح وقرار الحكم خطأ".

وأردف رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة: "حكم الـ VAR أخطأ باستدعاء محمد الحنفي".

واختتم: "كان من الممكن أن تدفع لجنة الحكام بحكم آخر غير محمد علاء هاشم حكم الـ VAR لأنه بقاله سنة بعيد عن الـ VAR".

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