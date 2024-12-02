بتروجت يبحث عن الفوز الأول أمام فاركو في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت لمباراة الغد أمام فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

 

يستضيف فريق بتروجت نظيره فاركو غدًا الأثنين الموافق 2 ديسمبر الجاري على ستاد " بتروسبورت" في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 


عاد فريق بتروجت لدوري المصري الممتاز عقب هبوطه لمدة  موسمين متتاليين  إلي دوري الدرجة الثانية

txt

مارك فيش: محمد صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ قارة إفريقيا

txt

الخبير التحكيمي جمال الشريف: إلغاء هدف رامي ربيعة قرار صحيح من الحكم محمد الحنفي


يقدم إليكم موقع الفجر الرياضي في السطور التاليه حصاد فريق بتروجت في أول ثلاثة جولات  في مسابقة الدوري المصري الممتاز

خاض الفريق البترولي ثلاثة مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025


تعادل فريق العامل المصري ايجابيًا بنتيجة 1-1في أولي لقاءاته  أمام نادي بيراميدز


توالت تعادلات الفريق البترولي حتي  لقاء الجولة الثانيه أمام مودرن فيوتشر بنتيجة 1ـ1


تلقي فريق بتروجت الهزيمه  بهدف نظيف أمام النادي الإسماعيلي في لقاء الجولة الثالثة


خلال الثلاثة مباريات تمكن فريق بتروجت من تسجل هدفين واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف

أحرز أهداف الفريق البترولي افتتح التقديم في أولي الجولات عن طريق "شيكودي" وفي الثانيه "بدر موسي "


يطمح فريق بتروجت في الفوز في مباراة الغد أمام فاركو لتحسين وضعه في جدول الدوري المصري وتفادي مركز الهبوط


يدخل فريق بتروجت المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد نقطتين وعلى الجانب الآخر فاركو في المركز العاشر برصيد أربعة نقاط

الحكم محمد الحنفي الفريق البترولي بطولة الدوري المصري ستاد بتروسبورت مسابقة الدوري المصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - الجيش الروسي يسيطر على بلدات جديدة في دونيتسك ويتقدم في كورسك

قبل طرحه.. مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر التريند

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

رونالدو يقود تشكيل النصر ضد السد اليوم في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

عاجل - الزمالك ينفي مفاوضات الشباب السعودي لضم زيزو ويستعد لمواجهة غزل المحلة

الحكم الإنجليزي مارك هالسي: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء.. وقرار الحنفي خاطئ