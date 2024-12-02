بتروجت يبحث عن الفوز الأول أمام فاركو في الدوري المصري



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت لمباراة الغد أمام فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

يستضيف فريق بتروجت نظيره فاركو غدًا الأثنين الموافق 2 ديسمبر الجاري على ستاد " بتروسبورت" في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.



عاد فريق بتروجت لدوري المصري الممتاز عقب هبوطه لمدة موسمين متتاليين إلي دوري الدرجة الثانية



يقدم إليكم موقع الفجر الرياضي في السطور التاليه حصاد فريق بتروجت في أول ثلاثة جولات في مسابقة الدوري المصري الممتاز

خاض الفريق البترولي ثلاثة مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025



تعادل فريق العامل المصري ايجابيًا بنتيجة 1-1في أولي لقاءاته أمام نادي بيراميدز



توالت تعادلات الفريق البترولي حتي لقاء الجولة الثانيه أمام مودرن فيوتشر بنتيجة 1ـ1



تلقي فريق بتروجت الهزيمه بهدف نظيف أمام النادي الإسماعيلي في لقاء الجولة الثالثة



خلال الثلاثة مباريات تمكن فريق بتروجت من تسجل هدفين واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف

أحرز أهداف الفريق البترولي افتتح التقديم في أولي الجولات عن طريق "شيكودي" وفي الثانيه "بدر موسي "



يطمح فريق بتروجت في الفوز في مباراة الغد أمام فاركو لتحسين وضعه في جدول الدوري المصري وتفادي مركز الهبوط



يدخل فريق بتروجت المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد نقطتين وعلى الجانب الآخر فاركو في المركز العاشر برصيد أربعة نقاط