التقنية الحديثة.. تعرف على الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الرقمية في 2024

التقنية الحديثة.. تعرف على الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الرقمية في 2024ذ، تواصل تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي التطور بشكل سريع على مدار العقود الماضية وتأتي تقنية Embedded SIM (eSIM) هي التقنية الأحدث في وقتنا الحالي حيث تعتبر تقنية eSIM هي الأحدث على الإطلاق في وقتنا هذا هل انت جاهز للانتقال إلى المستقبل؟ تعرف على الهواتف التي تدعم تقنية eSIM.

تعرف على أهمية تقنية eSIM و الهواتف التي تدعم تلك التقنية

و تتيح تقنية eSIM للمستخدم أن يفعل شبكة الهواتف المحمولة دون الحاجه إلى وجود فعلي لبطاقة SIM في الهاتف تعرف على الهواتف التي تدعم شريحه eSIM الرقمية وتتميز شريحه بطاقة SIM الرقمية بأنها لايوجد بها مكان للبطاقة أو التبديل بين الشرائح داخل الجهاز وبالفعل تكون تلك التقنية هي الأحدث في عالم التكنولوجيا حاليًا ولكن تلك الميزة الجديدة لا تكون متوفرة في كل الهواتف ولكن توجد في هواتف بعينها تدعم شرائح eSIM داخل هواتفها.

eSIM

تعرف على انواع هواتف شركة apple التي تدعم تقنية eSIM

كما نعرض لكم الآن كل الهواتف الذكية التي تدعم تلك التقنية سواء في نظام تشغيل IOS أو نظام تشغيل android وسوف نبدأ مع اجهزة apple التي تدعم نظام تشغيل IOS وتكون انواع هواتف apple التي تدعم شريحه eSIM هي:

iPhone xs

iPhone xs mX

IPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 pro

iPhone 12 pro max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 pro

iPhone 13 pro max،

iPhone 14

iPhone 14 plus

iPhone 14 pro max،

iPhone 15

iPhone 15 plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 pro max

iPhone 16

iPhone 16 plus

iPhone 16 pro

iPhone 16 pro max

iPhone SE (2020)

.iPhone SE(2020)

هواتف شركة Samsung التي تدعم تقنية شرائح eSIM

و على الجانب الآخر سوف نعرض هواتف android التي تدعم تقنية شرائح eSIM والبداية مع هواتف شركة سامسونج:

Samsung galaxy s24 Samsung galaxy s24 plus Samsung galaxy s24 ultra Samsung galaxy s23 Samsung galaxy s23 plus Samsung galaxy s23 ultra Samsung galaxy s22

Samsung galaxy s22 plus Samsung galaxy s22 ultra Samsung galaxy s21 Samsung galaxy s21 plus Samsung galaxy s21 ultra Samsung galaxy s20 Samsung galaxy s20 plus Samsung galaxy note 20 Samsung galaxy note20

تعرف على انواع هواتف شركة OPPO التي تدعم شريحه eSIM

و سوف نعرض هواتف شركة OPPO التي تدعم تقنية الشرائح الذكية والبداية مع هاتف:

OPPO Reno 5A

OPPO find x5

OPPO find x5 pro

OPPO find x3 pro

OPPO A55 5g

OPPO Reno 6 pro 5g

OPPO find N2 flid

تعرف على انواع هواتف شركة Huawei التي تدعم تقنية شرائح eSIM

كما تأتي هواتف شركة Huawei التي تدعم تقنية eSIM كالآتي:

Huawei p40

Huawei p40 pro

Huawei p50 pro

Huawei mate 40 pro

Huawei mate Xs 2

تعرف على انواع هواتف شركة Sony التي تدعم تقنية eSIM

كما تدعم أيضًا شركة Sony شرائح eSIM في الهواتف التالية:

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 1 V

تعرف على انواع هواتف شركة Vivo التي تدعم تقنية eSIM

بالإضافة إلي دعم بعض هواتف شركة Vivo تقنية eSIM:

Vivo X80 Pro

Vivo X90 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo V29

Vivo V29 Lite

Vivo V29 Lite 5G.