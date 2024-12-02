التقنية الحديثة.. تعرف على الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الرقمية في 2024

تكنولوجى
تقنية شرائح eSIM
تقنية شرائح eSIM

التقنية الحديثة.. تعرف على الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الرقمية في 2024ذ، تواصل تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي التطور بشكل سريع على مدار العقود الماضية وتأتي تقنية Embedded SIM (eSIM) هي التقنية الأحدث في وقتنا الحالي حيث تعتبر تقنية eSIM هي الأحدث على الإطلاق في وقتنا هذا هل انت جاهز للانتقال إلى المستقبل؟ تعرف على الهواتف التي تدعم تقنية eSIM.

 

تعرف على أهمية تقنية eSIM  و الهواتف التي تدعم تلك التقنية 

 و تتيح تقنية  eSIM للمستخدم أن يفعل شبكة الهواتف المحمولة دون الحاجه إلى وجود فعلي لبطاقة SIM في الهاتف تعرف على الهواتف التي تدعم شريحه eSIM الرقمية وتتميز شريحه بطاقة SIM الرقمية بأنها لايوجد بها مكان للبطاقة أو التبديل بين الشرائح داخل الجهاز وبالفعل تكون تلك التقنية هي الأحدث في عالم التكنولوجيا حاليًا ولكن تلك الميزة الجديدة لا تكون متوفرة في كل الهواتف ولكن توجد في هواتف بعينها تدعم شرائح eSIM داخل هواتفها. 

eSIM 

تعرف على انواع هواتف شركة apple  التي تدعم تقنية eSIM 

 

كما نعرض لكم الآن كل الهواتف الذكية التي تدعم تلك التقنية سواء في نظام تشغيل IOS   أو نظام تشغيل android وسوف نبدأ  مع اجهزة apple التي تدعم نظام تشغيل IOS وتكون انواع هواتف apple التي تدعم شريحه eSIM هي:

 

 iPhone xs 

iPhone xs mX 

IPhone XR 

 iPhone 11 

iPhone 11 Pro

 iPhone 11 Pro max

iPhone 12 mini

iPhone 12 

 iPhone 12 pro

 iPhone 12 pro max

 iPhone 13 mini

iPhone 13

 iPhone 13 pro 

 iPhone 13 pro max،

iPhone 14 

iPhone 14 plus

 iPhone 14 pro max،

iPhone 15 

iPhone 15 plus

 iPhone 15 Pro 

iPhone 15 pro max 

 iPhone 16 

iPhone 16 plus

 iPhone 16 pro

iPhone 16 pro max

iPhone SE (2020)

.iPhone SE(2020)

 

هواتف شركة Samsung التي تدعم تقنية شرائح eSIM 

 

 و على الجانب الآخر سوف نعرض هواتف android التي تدعم تقنية شرائح eSIM والبداية مع هواتف شركة سامسونج: 

 Samsung galaxy s24 Samsung galaxy s24 plus Samsung galaxy s24 ultra Samsung galaxy s23  Samsung galaxy s23 plus Samsung galaxy s23 ultra Samsung galaxy s22

 Samsung galaxy s22 plus  Samsung galaxy s22 ultra Samsung galaxy s21  Samsung galaxy s21 plus Samsung galaxy s21 ultra Samsung galaxy s20  Samsung galaxy s20 plus Samsung galaxy note 20  Samsung galaxy note20 

 

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تعرف على انواع هواتف شركة OPPO التي تدعم شريحه eSIM 

 

و سوف نعرض هواتف شركة OPPO التي تدعم تقنية الشرائح الذكية والبداية مع هاتف: 

OPPO Reno 5A

OPPO find x5 

 OPPO find x5 pro

 OPPO find x3 pro

 OPPO A55 5g 

OPPO Reno 6 pro 5g 

 OPPO find N2 flid

 

تعرف على انواع هواتف شركة Huawei التي تدعم تقنية شرائح eSIM 

 

 كما تأتي هواتف شركة Huawei التي تدعم تقنية eSIM كالآتي: 

Huawei p40

 Huawei p40 pro

 Huawei p50 pro

Huawei mate 40 pro

 Huawei mate Xs 2 

تعرف على انواع هواتف شركة Sony التي تدعم تقنية eSIM 

 

كما تدعم أيضًا شركة Sony شرائح eSIM في الهواتف التالية: 

Sony Xperia 1 IV 

 Sony Xperia 10 IV

 Sony Xperia 5 IV 

 Sony Xperia 1 V 

 

تعرف على انواع هواتف شركة Vivo التي تدعم تقنية eSIM 

 

  بالإضافة إلي دعم بعض هواتف شركة Vivo  تقنية eSIM: 

 Vivo X80 Pro 

Vivo X90 Pro

 Vivo X100 Pro

Vivo V29

 Vivo V29 Lite

 Vivo V29 Lite 5G.

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