التقنية الحديثة.. تعرف على الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الرقمية في 2024
التقنية الحديثة.. تعرف على الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الرقمية في 2024ذ، تواصل تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي التطور بشكل سريع على مدار العقود الماضية وتأتي تقنية Embedded SIM (eSIM) هي التقنية الأحدث في وقتنا الحالي حيث تعتبر تقنية eSIM هي الأحدث على الإطلاق في وقتنا هذا هل انت جاهز للانتقال إلى المستقبل؟ تعرف على الهواتف التي تدعم تقنية eSIM.
تعرف على أهمية تقنية eSIM و الهواتف التي تدعم تلك التقنية
و تتيح تقنية eSIM للمستخدم أن يفعل شبكة الهواتف المحمولة دون الحاجه إلى وجود فعلي لبطاقة SIM في الهاتف تعرف على الهواتف التي تدعم شريحه eSIM الرقمية وتتميز شريحه بطاقة SIM الرقمية بأنها لايوجد بها مكان للبطاقة أو التبديل بين الشرائح داخل الجهاز وبالفعل تكون تلك التقنية هي الأحدث في عالم التكنولوجيا حاليًا ولكن تلك الميزة الجديدة لا تكون متوفرة في كل الهواتف ولكن توجد في هواتف بعينها تدعم شرائح eSIM داخل هواتفها.
تعرف على انواع هواتف شركة apple التي تدعم تقنية eSIM
كما نعرض لكم الآن كل الهواتف الذكية التي تدعم تلك التقنية سواء في نظام تشغيل IOS أو نظام تشغيل android وسوف نبدأ مع اجهزة apple التي تدعم نظام تشغيل IOS وتكون انواع هواتف apple التي تدعم شريحه eSIM هي:
iPhone xs
iPhone xs mX
IPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 pro
iPhone 12 pro max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 pro
iPhone 13 pro max،
iPhone 14
iPhone 14 plus
iPhone 14 pro max،
iPhone 15
iPhone 15 plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 pro max
iPhone 16
iPhone 16 plus
iPhone 16 pro
iPhone 16 pro max
iPhone SE (2020)
.iPhone SE(2020)
هواتف شركة Samsung التي تدعم تقنية شرائح eSIM
و على الجانب الآخر سوف نعرض هواتف android التي تدعم تقنية شرائح eSIM والبداية مع هواتف شركة سامسونج:
Samsung galaxy s24 Samsung galaxy s24 plus Samsung galaxy s24 ultra Samsung galaxy s23 Samsung galaxy s23 plus Samsung galaxy s23 ultra Samsung galaxy s22
Samsung galaxy s22 plus Samsung galaxy s22 ultra Samsung galaxy s21 Samsung galaxy s21 plus Samsung galaxy s21 ultra Samsung galaxy s20 Samsung galaxy s20 plus Samsung galaxy note 20 Samsung galaxy note20
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تعرف على انواع هواتف شركة OPPO التي تدعم شريحه eSIM
و سوف نعرض هواتف شركة OPPO التي تدعم تقنية الشرائح الذكية والبداية مع هاتف:
OPPO Reno 5A
OPPO find x5
OPPO find x5 pro
OPPO find x3 pro
OPPO A55 5g
OPPO Reno 6 pro 5g
OPPO find N2 flid
تعرف على انواع هواتف شركة Huawei التي تدعم تقنية شرائح eSIM
كما تأتي هواتف شركة Huawei التي تدعم تقنية eSIM كالآتي:
Huawei p40
Huawei p40 pro
Huawei p50 pro
Huawei mate 40 pro
Huawei mate Xs 2
تعرف على انواع هواتف شركة Sony التي تدعم تقنية eSIM
كما تدعم أيضًا شركة Sony شرائح eSIM في الهواتف التالية:
Sony Xperia 1 IV
Sony Xperia 10 IV
Sony Xperia 5 IV
Sony Xperia 1 V
تعرف على انواع هواتف شركة Vivo التي تدعم تقنية eSIM
بالإضافة إلي دعم بعض هواتف شركة Vivo تقنية eSIM:
Vivo X80 Pro
Vivo X90 Pro
Vivo X100 Pro
Vivo V29
Vivo V29 Lite
Vivo V29 Lite 5G.