موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره السد القطري اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي ضد السد القطري مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد السد القطري

قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

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قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

أبطال آسيا الأول بارك السد القطري اليوم القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي
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