معلق مباراة السد القطري ضد النصر السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره السد القطري اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الحالي في لقاء

قوي بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد ومعلق مباراة النصر السعودي ضد السد القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي ضد السد القطري مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها علي سعيد الكعبي وخليل البلوشي وحاتم بطيشة وعبدالله الحربي وحازم عبدالسلام وحسام الوائلي.

تشكيل النصر أمام السد

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، سيماكان، ال فتيل، بوشل.

خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش، اوتافيو.

خط الهجوم: جابرييل، ماني، رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد السد القطري

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.