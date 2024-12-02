معلق مباراة السد القطري ضد النصر السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره السد القطري اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الحالي في لقاء
قوي بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
موعد ومعلق مباراة النصر السعودي ضد السد القطري
وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي ضد السد القطري مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها علي سعيد الكعبي وخليل البلوشي وحاتم بطيشة وعبدالله الحربي وحازم عبدالسلام وحسام الوائلي.
تشكيل النصر أمام السد
حراسة المرمى: بينتو
خط الدفاع: الغنام، سيماكان، ال فتيل، بوشل.
خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش، اوتافيو.
خط الهجوم: جابرييل، ماني، رونالدو.
القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد السد القطري
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.