قبل طرحه.. مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر التريند

الفجر الفني
ساعته وتاريخه
ساعته وتاريخه

 

 

تصدر مسلسل "ساعته وتاريخه" محركات البحث بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك بعد طرح برومو المسلسل الذي يناقش ويسلط الضوء على ملفات المحاكم المصرية استعداد لعرضه على DMC الخميس المقبل 5 ديسمبر.


موعد وتفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

 


أحداث مسلسل ساعته وتاريخه


تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

 

آخر أعمال عمرو سلامة
 

 

ويذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة الفنية، هو فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين، والذي تم عرضه مؤخرًا، في دور العرض السينمائية، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا.


أبطال  وصناع فيلم "شماريخ"
 

وشارك في بطولة فيلم "شماريخ" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، مصطفى درويش،  آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أحداث فيلم "شماريخ"

وتدور قصة فيلم شماريخ في إطار من الأكشن والتشويق، من خلال شاب يعمل مع والده غير الشرعي في أمور غير قانونية بهدف إقناعه بالاعتراف به، وتنقلب حياته عندما يأمره والده بالتخلص من إحدى الفتيات ولكنه يجد أن حبه لها يقف عائقا أمام رغبة والده، فيقرر مساعدتها في الهروب وحمايتها.

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