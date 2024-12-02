عااجل - "بايدن يعفو عن ابنه وسط جدل واسع.. وترامب يرد: إساءة استخدام السلطة"

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن العفو عن نجله هانتر بايدن، الذي يواجه تهمًا تتعلق بالضرائب وحيازة السلاح بطريقة غير قانونية. الخطوة أثارت استغرابًا واسعًا نظرًا لتعهد بايدن سابقًا بعدم التدخل في القضايا القضائية المتعلقة بأفراد عائلته. في بيان من البيت الأبيض، قال بايدن: "اتخذت قراري كأب ورئيس في وقت يشهد فيه ابني محاكمة غير عادلة."

رد ترامب على القرار

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي سيبدأ ولايته في يناير المقبل، وصف القرار بأنه "إساءة استخدام السلطة والعدالة". تعليق ترامب جاء ليصب الزيت على نار الجدل المشتعل في أوساط الأمريكيين، حيث قال: "يا لها من إساءة!"

خلفية القضية



تعود قضية هانتر بايدن إلى ديسمبر 2020، حيث خضع لتحقيق اتحادي طويل أُثير بعد انتخابات والده. قرار العفو يأتي قبل أسابيع من تسلّم ترامب الرئاسة، ما أضاف بُعدًا سياسيًا قويًا للحدث.