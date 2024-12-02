عاجل - الزمالك ينفي مفاوضات الشباب السعودي لضم زيزو ويستعد لمواجهة غزل المحلة

السعودية
الزمالك ينفي مفاوضات
الزمالك ينفي مفاوضات الشباب السعودي لضم زيزو

نفى مصدر داخل نادي الزمالك ما تردد حول تجدد مفاوضات نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الأمر عارٍ من الصحة.

الأولوية لتجديد عقد زيزو
أكد المصدر أن إدارة الزمالك تركز حاليًا على تجديد عقد اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية والمهمة للفريق، وسط التزام النادي بالحفاظ على استقراره الفني.

الاستعداد لمواجهة غزل المحلة
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض تدريبه الختامي اليوم الأحد على ملعب النادي، قبل التوجه إلى طنطا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة غزل المحلة. اللقاء سيقام غدًا الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

 

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