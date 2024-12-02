نوة قاسم.. ماذا نعرف عنها وكيف يستعد أهل الإسكندرية لمواجهتها؟

قضت على صيَّاد.. وينتبه لها أهل عروس البحر الأبيض المتوسط

نوة قاسم، المعروفة بكونها الأشد بين نوات الشتاء، تضرب الإسكندرية سنويًا في مطلع ديسمبر. هذا العام، يتوقع أن تبدأ يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وتستمر خمسة أيام، مصحوبة برياح جنوبية غربية قوية، أمطار غزيرة، وطقس قارس البرودة.

الاستعدادات في الإسكندرية



رفعت شركات الكهرباء والصرف الصحي حالة الطوارئ للتعامل مع تأثيرات النوة التي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج. كما تعمل الأجهزة التنفيذية في المدينة على التأهب لمواجهة أي أزمات محتملة.

حالة الطقس الحالية



يسود الإسكندرية اليوم طقس معتدل مع رطوبة تصل إلى 60% وسرعة رياح تبلغ 11 كيلومترًا في الساعة. الحرارة العظمى تصل إلى 21 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، ولكن مع بدء النوة ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

لماذا سُميت نوة قاسم؟



سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى صياد لقي حتفه أثناء إحدى النوات. وتعد النوة حدثًا سنويًا مألوفًا على السواحل الشمالية، إلا أنها تشتهر بحدة تأثيرها على الإسكندرية، مع إمكانية امتداد آثارها إلى محافظات ساحلية أخرى.

ما هي مواعيد النوات؟



1- نوة قاسم: من المنتظر أن تبدأ في 4 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة خمسة أيام، حيث تشهد الإسكندرية هبوب رياح جنوبية غربية قوية وعواصف.

2- نوة الفيضة الكبرى: ستبدأ في 12 يناير 2025 وتستمر ستة أيام، مع توقع هبوب رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

مواعيد نوات يناير 2025

- نوة رأس السنة: تبدأ مع بداية العام الجديد وتستمر أربعة أيام.

- نوة الغطاس: تبدأ في 18 يناير وتستمر ثلاثة أيام.

- نوة الكرم: تبدأ في 28 يناير وتستمر سبعة أيام، مع هطول أمطار غزيرة.

مواعيد نوات فبراير ومارس 2025

- نوة الشمس الصغرى: تبدأ في 18 فبراير وتستمر ثلاثة أيام، مع أمطار غزيرة.

- نوة السلوم: تبدأ في 2 مارس وتستمر يومين.

- نوة الحسوم: تبدأ في 9 مارس وتستمر سبعة أيام.



نصائح مهمة لتجنب أضرار النوة