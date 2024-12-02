عاجل - الجيش الروسي يسيطر على بلدات جديدة في دونيتسك ويتقدم في كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، سيطرة قواتها على بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في مقاطعة دونيتسك ضمن إقليم دونباس، مشيرة إلى أن العمليات الهجومية للقوات الروسية أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية، بلغت نحو 380 جنديًا خلال المعارك.

تفاصيل العمليات في دونيتسك

أوضحت الوزارة أن مجموعة قوات الجنوب الروسية تمكنت من تحرير بلدة إيليينكا، بينما استطاعت مجموعة قوات المركز السيطرة على بيتروفكا.

أُحبط 11 هجومًا مضادًا شنته القوات الأوكرانية في مناطق مختلفة بدونيتسك.

القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 470 عسكريًا نتيجة استهداف التشكيلات العسكرية الأوكرانية.

التقدم الروسي في مقاطعة كورسك

في مقاطعة كورسك، على الحدود مع أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة تقدمها واستهدافها لمواقع القوات الأوكرانية، مؤكدة تكبيدها خسائر تجاوزت 255 عسكريًا خلال يوم واحد.

العمليات الجوية والمدفعية الروسية استهدفت تشكيلات أوكرانية في مناطق بمقاطعة سومي المجاورة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر على طول الحدود الروسية الأوكرانية.

سياق أوسع

المواجهات في دونيتسك وكورسك تعكس استمرار التصعيد العسكري في المنطقة الشرقية لأوكرانيا، حيث تسعى القوات الروسية لتوسيع سيطرتها، بينما تحاول القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات مضادة.