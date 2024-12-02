مصر تضبط وتسترد 113 قطعة أثرية من ألمانيا وبالمطارات المصرية (تفاصيل)

أخبار مصر
بوابة الفجر

أطلع الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إدارة المجلس على مجهودات شهر نوفمبر في استرداد وضبط القطع الأثرية في الموانئ المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وقال الأمين العام إنه تم استرداد 67 قطعة أثرية من ألمانيا ترجع إلى حقب تاريخية مصرية مختلفة، من أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة الوزير "باك آن رن إف" بسقارة:

كما تم استرداد تمثال ملكي من البرونز، فضلًا عن مجموعة من التماثيل الصغيرة "الأوشابتي" التي كانت تحفظ في المقبرة لتقوم بأعمال المتوفي نيابة عنه في الحياة الأخرى وفقا للعقيدة المصرية القديمة، وتماثيل من البرونز للمعبود "أوزير" إله الموتى وسيد العالم الآخر.

فيما أسفرت معاينات الإدارة العامة للرقابة على المنافذ الأثرية بالموانئ المصرية عن ضبط 46 قطعة أثرية من الموانئ المصرية ترجع لحقب تاريخيّة متنوعة، فيما أسفرت المعاينات الخاصة بالإدارة المركزية للمضبوطات الأثرية والأحراز عن ضبط عدد 729 قطعة أثرية ترجع لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

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