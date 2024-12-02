عاجل - بيان أمريكي أوروبي: دعوة لخفض التصعيد في سوريا وحماية المدنيين

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التصعيد في سوريا
التصعيد في سوريا

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إلى خفض التصعيد في سوريا. البيان شدد على أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية لتجنب النزوح ومنع تعطل المساعدات الإنسانية.

الحل السياسي أولوية


أكد البيان أن التصعيد المستمر يعكس الحاجة الملحة لحل سياسي بقيادة سورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشددًا على ضرورة إنهاء الصراع من خلال المفاوضات السياسية.

تصعيد في شمال سوريا


شهدت محافظتا حلب وإدلب منذ أيام هجمات وصفت بالأعنف منذ سنوات، شنتها مجموعات إرهابية أبرزها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا)، والتي امتدت لاحقًا إلى مناطق في محافظة حماة.

ردود الفعل السورية

  • أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن سوريا ماضية في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله على أراضيها.
  • في خطوة ميدانية، زار رئيس هيئة الأركان العامة، العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، المناطق التي استعادها الجيش السوري في ريف حماة الشمالي بعد تأمينها بالكامل.
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