عاجل - بيان أمريكي أوروبي: دعوة لخفض التصعيد في سوريا وحماية المدنيين

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إلى خفض التصعيد في سوريا. البيان شدد على أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية لتجنب النزوح ومنع تعطل المساعدات الإنسانية.

الحل السياسي أولوية



أكد البيان أن التصعيد المستمر يعكس الحاجة الملحة لحل سياسي بقيادة سورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشددًا على ضرورة إنهاء الصراع من خلال المفاوضات السياسية.

تصعيد في شمال سوريا



شهدت محافظتا حلب وإدلب منذ أيام هجمات وصفت بالأعنف منذ سنوات، شنتها مجموعات إرهابية أبرزها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا)، والتي امتدت لاحقًا إلى مناطق في محافظة حماة.

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