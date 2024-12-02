عودة التصعيد في سوريا: هجمات مفاجئة وجدل حول التنظيمات المسلحة

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عودة التصعيد في سوريا
عودة التصعيد في سوريا

منذ أكثر من 13 عامًا، تعيش سوريا تداعيات حرب شديدة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة التي سيطرت على مساحات واسعة من البلاد. ومع عودة التصعيد مؤخرًا في الشمال السوري، خصوصًا في محافظة حلب وريف حماه، تتفاقم الأزمات الإنسانية وسط نزوح جديد للسوريين.

الهجمات التي تقودها جبهة النصرة وجبهة تحرير الشام تعيد إلى الواجهة التوترات الإقليمية والدولية المحيطة بسوريا. في الوقت نفسه، يسعى الجيش السوري لاستعادة السيطرة على المناطق المفقودة بدعم من حلفائه، فيما تتزايد التساؤلات حول أدوار تركيا وإسرائيل في تأجيج الصراع.

من جهة أخرى، أكدت مصر على موقفها الثابت لدعم المؤسسات السورية والعمل على حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي ويحقق تطلعات الشعب السوري، بالتوازي مع الجهود الدولية لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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