الطقس لليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة والأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، متوقعة أجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع طقس معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، في حين تكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة

القاهرة الكبرى: العظمى 22°، الصغرى 13°.

العظمى 22°، الصغرى 13°. شمال الصعيد: العظمى 22°، الصغرى 11°.

العظمى 22°، الصغرى 11°. جنوب سيناء: العظمى 24°، الصغرى 17°.

العظمى 24°، الصغرى 17°. جنوب الصعيد: العظمى 25°، الصغرى 9°.

الأمطار وتحذيرات الأرصاد

تشير توقعات خرائط الطقس إلى:

فرص أمطار: تبدأ على أقصى الساحل الغربي للبلاد (مثل مرسى مطروح والضبعة) وتستمر لمدة 72 ساعة.

تبدأ على أقصى الساحل الغربي للبلاد (مثل مرسى مطروح والضبعة) وتستمر لمدة 72 ساعة. تعزيز فرص سقوط الأمطار: مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، لتشمل المدن الساحلية مثل الإسكندرية، رشيد، إدكو، والبرلس.

مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، لتشمل المدن الساحلية مثل الإسكندرية، رشيد، إدكو، والبرلس. الشبورة المائية: حذرت الأرصاد من تشكل شبورة كثيفة صباح الثلاثاء على الطرق الزراعية، السريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية.

حالة البحر معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية. البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

تحذيرات الأرصاد

الملابس: نصحت الهيئة بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.

نصحت الهيئة بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلًا. القيادة: توخي الحذر على الطرق بسبب الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

درجات الحرارة في أبرز المحافظات

الإسكندرية: العظمى 23°، الصغرى 11°.

العظمى 23°، الصغرى 11°. مطروح: العظمى 23°، الصغرى 12°.

العظمى 23°، الصغرى 12°. الغردقة: العظمى 26°، الصغرى 15°.

العظمى 26°، الصغرى 15°. الأقصر: العظمى 25°، الصغرى 9°.

العظمى 25°، الصغرى 9°. أسوان: العظمى 25°، الصغرى 11°.

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