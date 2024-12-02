أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار محلي وترقب عالمي

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، يأتي ذلك بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر، خاصة عيار 21، والجنيه الذهب، خلال تعاملات السبت الماضي.

يتزامن هذا الاستقرار المحلي مع ثبات أسعار الذهب بالدولار في البورصات العالمية.

تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم

وفقًا للبيانات الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

أسعار الأعيرة:

عيار 24:

السعر: 4217.24 جنيه للجرام.

للجرام. يُعد الأعلى قيمة في السوق المصري.

عيار 21:

السعر: 3690 جنيهًا للجرام.

للجرام. مع المصنعية: نحو 3880 جنيهًا .

. الأكثر تداولًا وانتشارًا في مصر.

عيار 18:

السعر: 3162.86 جنيه للجرام.

للجرام. مع المصنعية: نحو 3420 جنيهًا .

. مفضل بين الشباب بسبب سعره المناسب.

سعر الجنيه الذهب:

29520 جنيهًا (وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21، دون مصنعية).

أسعار الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجلت أوقية الذهب 2658 دولارًا.

يعكس هذا الثبات حالة من الترقب في الأسواق الدولية، مع انتظار المستثمرين أي تغييرات قد تؤثر على الأسواق بفعل تطورات اقتصادية عالمية.

أسباب استقرار أسعار الذهب

استقرار الدولار عالميًا:

يسهم بشكل كبير في استقرار الذهب، حيث يرتبط سعره عكسيًا بالدولار.

ترقب الأسواق:

تنتظر الأسواق الدولية أي مؤشرات اقتصادية أو قرارات متعلقة بأسعار الفائدة وتأثيرها على حركة الذهب.

هدوء الطلب المحلي:

بعد موجة ارتفاع الأسعار السبت الماضي، شهد السوق المصري استقرارًا في الطلب.

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