استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

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شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، محافظًا على الانخفاض الطفيف الذي حققه منذ تعاملات أمس في 12 بنكًا محليًا.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة لتحركات العملة الأمريكية بالسوق المصرفية المصرية.

تفاصيل سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

  • سعر الشراء: 49.5235 جنيه.
  • سعر البيع: 49.6575 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

  • بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.56 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

تصريحات حكومية حول استقرار الدولار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأنباء المتداولة بشأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تتراوح بين 30% و40% غير صحيحة. 

وأوضح أن التغيرات المتوقعة في سعر الصرف ستكون محدودة للغاية، لا تتجاوز 4% إلى 5%، وفقًا لآليات العرض والطلب، وأضاف أن الحكومة تعمل على استقرار السوق وتقليل التذبذبات الكبيرة في سعر الصرف، مما يطمئن المواطنين والمستثمرين على استقرار الاقتصاد المحلي.

أسباب استقرار سعر الدولار

  1. سياسة العرض والطلب: اعتماد مصر على آليات السوق الحرة في تحديد سعر الصرف.
  2. استقرار اقتصادي نسبي: جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
  3. عدم حدوث تغييرات جوهرية في الأسواق العالمية: خاصة في أسعار الفائدة والدولار الأمريكي.

نصائح للمستهلكين والمستثمرين

  • متابعة تقارير البنوك الرسمية لتجنب الشائعات حول أسعار الصرف.
  • التعامل مع مؤسسات مالية معتمدة لتجنب الوقوع في فخ السوق السوداء.
  • مراقبة أي تغييرات في الأسواق العالمية التي قد تؤثر على سعر الدولار.
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