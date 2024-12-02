وعدت ووفت: الفراشة توبا بطلة كأس مصر في الجمباز (صور)

توجت الطفلة توبا أحمد مأمون، ابنة محافظة المنيا، بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي للجمباز الفني إناث تحت 7 سنوات لموسم 2024/2025.

وقد أقيمت البطولة في صالة نادي مدينة نصر الرياضي تحت قيادة الدكتور مصطفى أحمد شحاتة والمستشار الفني كابتن أحمد حافظ وكابتن محمد أسامة مساعد المدرب.

حصلت البطلة توبا على المركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز الإيروبيك، حيث أقيمت المنافسات في الأول من ديسمبر الجاري بالقاهرة، وتفوقت توبا في فئة 7 سنوات فردي إناث، محققة إنجازًا مميزًا في هذا المجال.

وعدت وأوفت

تحدثت جهاد ممدوح، والدة البطلة توبا، لـ«الفجر» قائلة: "توبا تتمتع بشخصية البطل رغم صغر سنها. تتدرب بجد وتحدد هدفًا واحدًا وهو تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية، وقد وفّت بوعدها لي في بطولة كأس مصر".

وأشارت إلى أن توبا تتحدى نفسها، حيث تجمع بين التدريب والدراسة، متمنية أن تصعد ابنتها على منصات التتويج الدولية ممثلة عن بلادها.

أتطلع للعالمية

من جانبها، عبرت توبا أحمد مأمون عن طموحاتها قائلة: "تربيت على أن أكون الأولى دائمًا، ووالداي يشجعانني على أن أصبح بطلة رياضية ومتفوقة دراسيا، أسعى لتمثيل مصر في البطولات الدولية وأرفع علم بلادي في المحافل الدولية".

كما أعرب والد توبا، المستشار أحمد مأمون، عن فخره بابنته، مشيرًا إلى أن بداية مشوارها في الجمباز كانت في عمر الثلاث سنوات تحت إشراف الدكتور مصطفى شحاتة، مؤكدًا أن تلك كانت نقطة انطلاقها في عالم الرياضة.

تستمر توبا في التألق والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات، لتكون مثالًا يحتذى به في الإصرار والعزيمة، معبرة عن حلمها في الوصول للعالمية.