"مأساة رياضية في غينيا".. عشرات القتلى في صدامات بين المشجعين خلال مباراة كرة قدم

شهدت مدينة نزيريكوري جنوب شرقي غينيا، يوم الأحد، حادثًا مأساويًا حيث لقي عشرات الأشخاص مصرعهم خلال صدامات عنيفة بين مشجعي كرة القدم أثناء مباراة نهائي كأس محلي.

وأسفر الحادث عن سقوط نحو 100 قتيل، وفقًا لتقارير من المستشفى الإقليمي، ما أثار صدمة واسعة النطاق.

تفاصيل الحادث المأساوي

المباراة كانت بين فريقين محليين، وشهدت أجواء مشحونة، حيث بدأت التوترات بعد حالة طرد في الدقيقة 68 من المباراة.

بلغت الأحداث ذروتها في الدقيقة 83 بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء ضد فريق "لابي"، ما أشعل غضب الجماهير وتصاعد العنف في المدرجات.

تسببت الاشتباكات في فوضى عارمة داخل وخارج الملعب، حيث انتشرت الجثث في المستشفى الإقليمي، وأكد أحد الأطباء أن المشرحة والممرات لم تعد تستوعب المزيد من الجثث.

مقاطع الفيديو المنتشرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر جثثًا هامدة ومشاهد ارتباك في شوارع نزيريكوري، ورغم ذلك، لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذه المقاطع.

الأبعاد السياسية للبطولات الرياضية

جاءت هذه البطولة كجزء من سلسلة مسابقات رياضية انتشرت مؤخرًا في غينيا، يُعتقد أنها وسيلة لدعم ترشح الجنرال مامادي دومبويا، زعيم المجلس العسكري، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يرى محللون أن تسييس الرياضة في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى توترات إضافية في البلاد.

ردود الفعل

الحادث أثار غضبًا شعبيًا ودعوات للتحقيق في ملابساته.

المنظمات الدولية والرياضية مطالبة بالتدخل لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

أهمية اتخاذ إجراءات السلامة في الأحداث الرياضية

تسلط هذه الحادثة الضوء على ضرورة تحسين تنظيم المباريات الرياضية، وضمان توفير تدابير أمنية صارمة لحماية المشجعين ومنع تصاعد التوترات التي قد تؤدي إلى كوارث إنسانية.