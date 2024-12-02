سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الاثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار مع انخفاض طفيف

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، استقراره مقابل الجنيه المصري بعد الانخفاض الطفيف الذي شهده خلال تعاملات أمس في 12 بنكًا.

بينما يترقب المتابعون تطورات سعر العملة الأمريكية في السوق المصرفية، أكد مسؤولون حكوميون أن أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف غير متوقعة خلال الفترة القادمة.

أبرز تصريحات المسؤولين حول سعر الدولار

نفى محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، شائعات بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تصل إلى 40%.

أكد الحمصاني خلال مداخلته على قناة "الحياة" أن التغيرات المحتملة في أسعار الصرف ستكون محدودة، مشيرًا إلى أنها قد تتراوح بين 4% و5% فقط بناءً على آليات العرض والطلب.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء : 49.5235 جنيه

: 49.5235 جنيه سعر البيع: 49.6575 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء : 49.53 جنيه

: 49.53 جنيه سعر البيع: 49.63 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء : 49.53 جنيه

: 49.53 جنيه سعر البيع: 49.63 جنيه

بنوك أخرى:

بنك قناة السويس : 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع

: 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع بنك الإسكندرية : 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع

: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع مصرف أبوظبي الإسلامي : 49.56 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع

: 49.56 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي (CIB): 49.53 جنيه للشراء، 49.63 جنيه للبيع

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار

مع استمرار استقرار الأسواق، ترى الحكومة المصرية أن تغيرات سعر الصرف ستكون محدودة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع المصرفي.

يأتي هذا الاستقرار في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق توازن في العرض والطلب.