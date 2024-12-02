سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ رغم الشائعات

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، الإثنين 2 ديسمبر 2024، وفقًا للتحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك المحلية.

يأتي ذلك وسط شائعات حول احتمال ارتفاع سعر الدولار بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما نفاه المسؤولون الحكوميون مؤكدين استقرار السوق المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

فيما يلي قائمة بأسعار الدولار مقابل الجنيه في أبرز البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 49.53 جنيه 49.63 جنيه بنك مصر 49.53 جنيه 49.63 جنيه بنك القاهرة 49.53 جنيه 49.63 جنيه بنك الإسكندرية 49.54 جنيه 49.64 جنيه بنك قناة السويس 49.55 جنيه 49.65 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) 49.53 جنيه 49.63 جنيه بنك البركة 49.53 جنيه 49.63 جنيه كريدي أجريكول 49.54 جنيه 49.64 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 49.56 جنيه 49.65 جنيه بنك التعمير والإسكان 49.54 جنيه 49.64 جنيه

حقيقة الشائعات حول ارتفاع الدولار بنسبة 40%

تداولت أنباء في الساعات الأخيرة تشير إلى احتمال ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تتراوح بين 30% و40%، لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، نفى صحة هذه الأخبار خلال تصريحات تلفزيونية.

أبرز النقاط من التصريحات الرسمية : السوق يخضع لآليات العرض والطلب، والتغيرات المتوقعة لا تتجاوز 4-5% فقط. سعر الصرف المرن الذي تبنته الحكومة منذ مارس الماضي ساهم في تقليل الفجوات بين السوق الرسمية والموازية. الوضع الحالي يعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع المصرفي دون توقعات بحدوث قفزات سعرية كبيرة.

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توقعات الخبراء

يتوقع المحللون استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة، مع استمرار الحكومة في مراقبة الأسواق وضبط السياسات النقدية لتقليل أي ضغوط محتملة على العملة المحلية.