سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ رغم الشائعات

الاقتصاد
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شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، الإثنين 2 ديسمبر 2024، وفقًا للتحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك المحلية. 

يأتي ذلك وسط شائعات حول احتمال ارتفاع سعر الدولار بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما نفاه المسؤولون الحكوميون مؤكدين استقرار السوق المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

فيما يلي قائمة بأسعار الدولار مقابل الجنيه في أبرز البنوك المصرية:

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري49.53 جنيه49.63 جنيه
بنك مصر49.53 جنيه49.63 جنيه
بنك القاهرة49.53 جنيه49.63 جنيه
بنك الإسكندرية49.54 جنيه49.64 جنيه
بنك قناة السويس49.55 جنيه49.65 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)49.53 جنيه49.63 جنيه
بنك البركة49.53 جنيه49.63 جنيه
كريدي أجريكول49.54 جنيه49.64 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي49.56 جنيه49.65 جنيه
بنك التعمير والإسكان49.54 جنيه49.64 جنيه

حقيقة الشائعات حول ارتفاع الدولار بنسبة 40%

تداولت أنباء في الساعات الأخيرة تشير إلى احتمال ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تتراوح بين 30% و40%، لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، نفى صحة هذه الأخبار خلال تصريحات تلفزيونية.

  • أبرز النقاط من التصريحات الرسمية:
    • السوق يخضع لآليات العرض والطلب، والتغيرات المتوقعة لا تتجاوز 4-5% فقط.
    • سعر الصرف المرن الذي تبنته الحكومة منذ مارس الماضي ساهم في تقليل الفجوات بين السوق الرسمية والموازية.
    • الوضع الحالي يعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع المصرفي دون توقعات بحدوث قفزات سعرية كبيرة.

توقعات الخبراء

يتوقع المحللون استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة، مع استمرار الحكومة في مراقبة الأسواق وضبط السياسات النقدية لتقليل أي ضغوط محتملة على العملة المحلية.

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