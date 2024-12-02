دون خسائر في الأرواح..انهيار لمنزل من 4 ادوار خالي من السكان بمدينة دكرنس بالدقهلية

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اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

 إنهار منزل من 4 ادوار خالي من السكان بمدينة دكرنس صباح اليوم الاثنين دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
 هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بسرعة التوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والمنازل المجاورة بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة المختصة.

كما أمر " محافظ الدقهلية " بفصل المرافق عن المنزل واخلاء المكان وفرض كردون أمني حول المنزل المقام علي مساحة 80 متر مربع بشارع الوليد المتفرع من شارع مجلس المدينة، حيث وصل علي الفور إلى موقع الانهيار رجال الحماية المدنية، حيث تم استدعاء عدد 2 لودر لرفع أثار الانهيار والاشغالات، ووجه اللواء "مرزوق" لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامه بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما أمر بسرعة عرض المنزل علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفحص المنازل المجاورة واتخاذ مايلزم لتأمين المنطقة بالكامل حرصا علي سلامة المواطنين.

هذا ويطمئن " محافظ الدقهليه " السادة المواطنين أن فرق العمل قد بدأت في مباشرة عملها علي الفور ولا يوجد أي خسائر في الأرواح.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي أو المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

-وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات أو تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وعرضها وحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

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