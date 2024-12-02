عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الوحداتالسعر بالجنيه
سعر الذهب عيار 244،212 جنيه
سعر الذهب عيار 223،861 جنيه
سعر الذهب عيار 213،685 جنيه
سعر الذهب عيار 183،159 جنيه
سعر الذهب عيار 142،457 جنيه
سعر الذهب عيار 122،106 جنيه
سعر الجنيه الذهب29،480 جنيه
سعر أونصة الذهب130،993.20 جنيه
سعر كيلو الذهب4،212،000 جنيه

 

 

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

 

الوحداتالسعر بالجنيه
سعر الذهب عيار 244،212 جنيه
سعر الذهب عيار 223،861 جنيه
سعر الذهب عيار 213،685 جنيه
سعر الذهب عيار 183،159 جنيه
سعر الذهب عيار 142،457 جنيه
سعر الذهب عيار 122،106 جنيه
سعر الجنيه الذهب29،480 جنيه
سعر أونصة الذهب130،993.20 جنيه
سعر كيلو الذهب4،212،000 جنيه

 

 

 

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
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