عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2024 في محافظة قنا
شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار الذهب كالتالي:
|الوحدات
|السعر بالجنيه
|سعر الذهب عيار 24
|4،212 جنيه
|سعر الذهب عيار 22
|3،861 جنيه
|سعر الذهب عيار 21
|3،685 جنيه
|سعر الذهب عيار 18
|3،159 جنيه
|سعر الذهب عيار 14
|2،457 جنيه
|سعر الذهب عيار 12
|2،106 جنيه
|سعر الجنيه الذهب
|29،480 جنيه
|سعر أونصة الذهب
|130،993.20 جنيه
|سعر كيلو الذهب
|4،212،000 جنيه
كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.
أسعار الذهب اليوم
|الوحدات
|السعر بالجنيه
|سعر الذهب عيار 24
|4،212 جنيه
|سعر الذهب عيار 22
|3،861 جنيه
|سعر الذهب عيار 21
|3،685 جنيه
|سعر الذهب عيار 18
|3،159 جنيه
|سعر الذهب عيار 14
|2،457 جنيه
|سعر الذهب عيار 12
|2،106 جنيه
|سعر الجنيه الذهب
|29،480 جنيه
|سعر أونصة الذهب
|130،993.20 جنيه
|سعر كيلو الذهب
|4،212،000 جنيه
سعر المصنعية والدمغة
كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
- قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
- عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
- محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
- زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
عيار 24 الان أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 علامات الحمل 2024 في محافظة قنا سعر الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا ذهب قنا أسعار قنا