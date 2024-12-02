وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

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وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي

 

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "كارل سكاو" نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي يوم ٢ ديسمبر، على هامش إنعقاد "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة"، يأتي ذلك في مستهل لقاءات الوزير على هامش إنعقاد "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

أعرب وزير الخارجية، عن تقدير مصر لدور البرنامج الهام في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات لدعم عمل البرنامج.

وزير الخارجية مع مدير عمليات برنامج الغذاء العالمي 

ثمن الدكتور عبد العاطي، الدعوات المتكررة التي أطلقتها قيادة برنامج الغذاء العالمى لتأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأشار إلى تقدير مصر البالغ لاستمرار عمل البرنامج بالرغم من التحديات الجسيمة التى يواجهها بعد الاستهداف المتكرر لموظفيه، وفي ظل سياسة التجويع الإسرائيلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة على نحو غير مسبوق.

كما تناول اللقاء التطورات فى السودان، والجهود المشتركة لتقديم المساعدات الانسانية والغذائية فى السودان فى ظل الأوضاع المتدهورة والتحديات التى تواجهها المنظمات الإغاثية الدولية.

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