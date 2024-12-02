سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار بعد ارتفاع عيار 21
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات بعد آخر ارتفاع سجلته الأسعار، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، زيادة بنحو 10 جنيهات.
أسعار الذهب في مصر اليوم 2 ديسمبر 2024
- سعر الذهب عيار 24: سجل 4217.24 جنيه.
- سعر الذهب عيار 21: استقر عند 3690 جنيهًا.
- سعر الذهب عيار 18: سجل 3162.86 جنيه.
- سعر الجنيه الذهب: استقر عند 29520 جنيهًا.
سعر الذهب عالميًّا:
- سعر الذهب عالميًا: سجل 2658 دولارًا للأوقية.
يستمر الذهب في الاستقرار بعد الارتفاع الأخير، ما يعكس تأثيرات السوق المحلية والعالمية، حيث يبقى عيار 21 من أكثر الأنواع رواجًا في السوق المصري.