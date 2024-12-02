سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار بعد ارتفاع عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات بعد آخر ارتفاع سجلته الأسعار، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، زيادة بنحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر اليوم 2 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24 : سجل 4217.24 جنيه.

: سجل 4217.24 جنيه. سعر الذهب عيار 21 : استقر عند 3690 جنيهًا.

: استقر عند 3690 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18 : سجل 3162.86 جنيه.

: سجل 3162.86 جنيه. سعر الجنيه الذهب: استقر عند 29520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا:

سعر الذهب عالميًا: سجل 2658 دولارًا للأوقية.

يستمر الذهب في الاستقرار بعد الارتفاع الأخير، ما يعكس تأثيرات السوق المحلية والعالمية، حيث يبقى عيار 21 من أكثر الأنواع رواجًا في السوق المصري.