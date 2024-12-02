سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار بعد ارتفاع عيار 21

الاقتصاد
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات بعد آخر ارتفاع سجلته الأسعار، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، زيادة بنحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر اليوم 2 ديسمبر 2024

  • سعر الذهب عيار 24: سجل 4217.24 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21: استقر عند 3690 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: سجل 3162.86 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: استقر عند 29520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا:

  • سعر الذهب عالميًا: سجل 2658 دولارًا للأوقية.

يستمر الذهب في الاستقرار بعد الارتفاع الأخير، ما يعكس تأثيرات السوق المحلية والعالمية، حيث يبقى عيار 21 من أكثر الأنواع رواجًا في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 استقرار بعد ارتفاع عيار 21 الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 الذهب اليوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

رغم وفاتها.. سامية جمال تتصدر تريند "جوجل"

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ رغم الشائعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الاثنين 2 ديسمبر 2024: استقرار مع انخفاض طفيف

الحقيقة وراء العثور على "ورل" في أوسيم بالجيزة: كائن غير مؤذي للإنسان

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: الأحداث في سوريا يمكن أن تساعد على المدى القصير في إحلال الهدوء على الحدود الشمالية لإسرائيل

حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: موجة صقيع وأمطار خفيفة

قوات الجوية الأوكرانية تقول إنها أسقطت 52 طائرة دون طيار أطلقتها روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية