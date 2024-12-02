سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: ارتفاع في أسعار الحديد واستقرار الأسمنت

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 تغييرات ملحوظة في سوق مواد البناء، حيث سجل الحديد ارتفاعًا في الأسعار بينما استقرت أسعار الأسمنت مع بعض الزيادات الطفيفة في بعض الأنواع.

أسعار الحديد اليوم 2 ديسمبر 2024

الحديد الاستثماري : 38،822 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 641 جنيهًا عن يوم أمس.

: 38،822 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 641 جنيهًا عن يوم أمس. حديد عز : وصل سعره إلى 40،388 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 291 جنيهًا.

: وصل سعره إلى 40،388 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 291 جنيهًا. حديد السويس : سجل 39،000 جنيه.

: سجل 39،000 جنيه. حديد المراكبي : بلغ 41،000 جنيه.

: بلغ 41،000 جنيه. حديد بشاي : سجل 41،000 جنيه.

: سجل 41،000 جنيه. حديد العشري : وصل إلى 37،500 جنيه.

: وصل إلى 37،500 جنيه. حديد الجيوشي: بلغ 39،000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 2 ديسمبر 2024

أسمنت الرمادي : 2،931 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 57 جنيهًا.

: 2،931 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 57 جنيهًا. أسمنت النصر : سجل 1،960 جنيهًا للطن.

: سجل 1،960 جنيهًا للطن. أسمنت الشركة العربية : بلغ 2،000 جنيه للطن.

: بلغ 2،000 جنيه للطن. أسمنت العسكري : سجل 1،950 جنيهًا للطن.

: سجل 1،950 جنيهًا للطن. أسمنت السويس: وصل إلى 2،000 جنيه للطن.

يشهد السوق تحركات ملحوظة في أسعار الحديد بسبب عوامل محلية وعالمية، بينما استقر الأسمنت مع زيادات طفيفة في بعض الأنواع.