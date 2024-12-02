سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: ارتفاع في أسعار الحديد واستقرار الأسمنت

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 تغييرات ملحوظة في سوق مواد البناء، حيث سجل الحديد ارتفاعًا في الأسعار بينما استقرت أسعار الأسمنت مع بعض الزيادات الطفيفة في بعض الأنواع.

أسعار الحديد اليوم 2 ديسمبر 2024

  • الحديد الاستثماري: 38،822 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 641 جنيهًا عن يوم أمس.
  • حديد عز: وصل سعره إلى 40،388 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 291 جنيهًا.
  • حديد السويس: سجل 39،000 جنيه.
  • حديد المراكبي: بلغ 41،000 جنيه.
  • حديد بشاي: سجل 41،000 جنيه.
  • حديد العشري: وصل إلى 37،500 جنيه.
  • حديد الجيوشي: بلغ 39،000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 2 ديسمبر 2024

  • أسمنت الرمادي: 2،931 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 57 جنيهًا.
  • أسمنت النصر: سجل 1،960 جنيهًا للطن.
  • أسمنت الشركة العربية: بلغ 2،000 جنيه للطن.
  • أسمنت العسكري: سجل 1،950 جنيهًا للطن.
  • أسمنت السويس: وصل إلى 2،000 جنيه للطن.

يشهد السوق تحركات ملحوظة في أسعار الحديد بسبب عوامل محلية وعالمية، بينما استقر الأسمنت مع زيادات طفيفة في بعض الأنواع.

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