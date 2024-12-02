إي آند مصر تبدأ تصنيع أول راوتر محلي بالكامل في مصر لتعزيز الصناعة المحلية

أعلنت شركة إي آند مصر عن بدء تصنيع أول راوتر محلي بالكامل في مصر داخل مصانع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) بمحافظة أسيوط، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوفير أجهزة تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي.

تفاصيل تصنيع أول راوتر محلي في مصر

يعد هذا الراوتر الجديد هو الأول من نوعه الذي يتم تصنيعه محليًا بواسطة شركة مصرية، ويتميز بتكنولوجيا 4.5G.

يتم تصنيع الراوتر بالتعاون مع شركة ToZed الصينية، الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الطرفية للاتصال بالشبكات، والتي تمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا.

أهمية التعاون المحلي والدولي

يمثل التعاون بين شركة إي آند مصر وسيكو مصر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، بما يفتح آفاقًا جديدة للصناعات المحلية في هذا المجال.

كما يعكس هذا المشروع التزام الشركات المصرية بتقديم منتجات عالية الجودة تواكب التطور التكنولوجي.

تصريحات المسؤولين

قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، إن بدء تصنيع أول راوتر مصري في سيكو مصر يعكس رؤية الشركة لتعزيز الصناعة المحلية في مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصناعة المحلية يعد سبيلًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع التكنولوجيا في مصر.

وأضاف أن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة الإلكترونيات، ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.

من جانبه، صرح المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون، بأن تصنيع الأجهزة المتطورة محليًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

دعم الصناعة المحلية وتكنولوجيا المعلومات

يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق التقدم التكنولوجي في مصر، حيث يعزز من قدرة مصر على التصنيع المحلي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعكس حرص الشركات المحلية على تقديم منتجات عالية الجودة.