على متنها 1400 سائح.. 55 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر



تزينت سماء الأقصر، اليوم الاثنين، بـ55 رحلة من البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر، تقل 1400 سائح من مختلف الجنسيات، والتي رسمت صورة جمالية وإبداعية بألوانها الفسفورية التي تتلألأ في سماء المدينة تعانق السحاب، وسط أجواء صافية وطقس معتدل ورياح متوسطة السرعة.

ووفقًا لمطار البالون الطائر غرب الأقصر، وبناءً على إشارة من سلطات الطيران المدني، تزينت سماء الأقصر 55 رحله بالون طائر حملت على متنها 1400 سائح من مختلف الجنسيات، وتشهد الأقصر في هذه الفترة إقبالا مميزا من السياح من مختلف الجنسيات باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح الوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في الأقصر بجانب الرحلات النيلية.

يذكر أن البالون الطائر في الأقصر يتطلب عدة عوامل مناخية ملائمة، أبرزها سرعة رياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية يكون واضحا دون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود، متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

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