ما هي شريحة eSIM وكيف تتيح تشغيل 10 خطوط على جهاز واحد؟

تتيح تقنية eSIM للمستخدمين تفعيل خدمات الاتصالات دون الحاجة إلى استخدام شريحة SIM قابلة للإزالة، كما هو الحال في الشرائح التقليدية.

تُدمج الشريحة الإلكترونية داخل الجهاز، ويتم تفعيلها بسهولة عبر مسح رمز QR، مما يجعلها بديلًا متطورًا للشرائح التقليدية ويوفر العديد من المزايا، مثل سهولة التنقل بين الشبكات ودعم السفر الدولي بشكل أفضل.

كيف تتيح خدمة eSIM تشغيل 10 خطوط على جهاز واحد؟

أوضح المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، في حديثه ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن تقنية eSIM ستكون متاحة في بعض الهواتف وشبكات الاتصالات، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من هذه التقنية المتقدمة.

سيتمكن المستخدمون، خاصة المسافرون، من استخدام ما يصل إلى 10 خطوط عبر جهاز واحد، على الرغم من أن بعض الهواتف قد لا تدعم هذه الميزة بالكامل.

كما أشار حجاج إلى أن تشغيل خدمة eSIM سيكون متاحًا في مصر بداية من ديسمبر 2024 بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واعتبر حجاج أن هذه التقنية تعد بديلًا مثاليًا للشرائح التقليدية، حيث تسهل التنقل بين شبكات الاتصال المختلفة دون الحاجة لشريحة مادية، مما يقلل من خطر فقدان أو تلف الشريحة.

مزايا شريحة eSIM

تقدم eSIM العديد من الفوائد للمستخدمين:

سهولة تغيير مزود الخدمة: يمكن للمستخدمين تغيير مزود الخدمة دون الحاجة لاستبدال الشريحة، مما يوفر وقتًا وجهدًا. دعم السفر الدولي: تتيح تقنية eSIM للمستخدمين تفعيل شبكات جديدة بسهولة عبر تطبيقات أو رموز QR، مما يحسن تجربة السفر الدولي. سهولة الاستخدام: يتم تفعيل الشريحة الإلكترونية بشكل رقمي دون الحاجة لشريحة مادية قابلة للإزالة.

الأجهزة الداعمة لتقنية eSIM

تدعم العديد من الأجهزة الحديثة تقنية eSIM، مثل:

الهواتف الذكية (iPhone وأجهزة أندرويد الحديثة).

(iPhone وأجهزة أندرويد الحديثة). الأجهزة القابلة للارتداء مثل Apple Watch .

مثل . أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) مثل الأجهزة المنزلية الذكية.

تأثير eSIM على مستقبل الاتصالات

من المتوقع أن تسهم eSIM في تغيير مستقبل الاتصالات بطرق عديدة، منها:

تقليل استخدام الموارد الطبيعية في تصنيع الشرائح البلاستيكية.

توفير تجربة مستخدم أفضل وأكثر تكاملًا.

تمكين المستخدمين من التنقل بين شبكات الاتصال بسهولة.

هل تعمل شريحة eSIM في مصر؟

لم يتم الإعلان رسميًا عن الموعد المحدد لطرح eSIM في مصر من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات،

وأكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال معرض Cairo ICT 2024، أن الخدمة ستطرح قبل نهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن خدمات eSIM سترافقها تقنية مكالمات الواي فاي لتحسين جودة الاتصال في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اختبارات تقنية eSIM جارية، وقد تُطرح قبل نهاية العام.

وأكدت أن الميزة الرئيسية لهذه التقنية هي عدم احتوائها على أجزاء قابلة للتلف، مما يسمح للمستخدمين بتحميل البيانات أو التطبيقات دون الحاجة لتغيير أو إضافة شريحة.