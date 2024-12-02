ننشر..أول صور للمنزل المنهار صباح اليوم بدكرنس في الدقهلية

حصلت “الفجر" على صور العقار المنهار بعد انهياره في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين منزل مكون من 4 ادوار خالي من السكان بمدينة دكرنس دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وجه أوامره

علي الفور هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بسرعة التوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والمنازل المجاورة بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة المختصة.

كما أمر " محافظ الدقهلية " بفصل المرافق عن المنزل واخلاء المكان وفرض كردون أمني حول المنزل المقام علي مساحة 80 متر مربع بشارع الوليد المتفرع من شارع مجلس المدينة، حيث وصل علي الفور إلى موقع الانهيار رجال الحماية المدنية، حيث تم استدعاء عدد 2 لودر لرفع أثار الانهيار والاشغالات، ووجه اللواء "مرزوق" لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامه بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما أمر بسرعة عرض المنزل علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفحص المنازل المجاورة واتخاذ مايلزم لتأمين المنطقة بالكامل حرصا علي سلامة المواطنين.

هذا ويطمئن " محافظ الدقهليه " السادة المواطنين أن فرق العمل قد بدأت في مباشرة عملها علي الفور ولا يوجد أي خسائر في الأرواح.

-وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات أو تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وعرضها داعية حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

صور المنزل عقب انهياره بدكرنس في الدقهلية

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