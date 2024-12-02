موعد مباراة الريان ضد الوصل والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد فريق الريان القطري لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي ضمن منافسات
الجولة السادسة من دوري ابطال اسيا.

موعد مباراة الريان ضد الوصل والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الجاري،علي ملعب زعبيل.

txt

أنا بخير مجرد إجهاد عضلي.. أول تعليق من هاري كين بعد إصابته

txt

ليفاندوفسكي يقرب مرموش من برشلونة

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت بتعليق عبدالله الغامدي،وقناه الكاس التاسعه بتعليق احمد الطيب، وقناة ssc extra بتعليق عبدالعزيز السبر.

ويتواجد الوصل في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يحل الريان في المركز السادس برصيد اربع نقاط.
 

مواد متعلقة

تريزيجيه يقود تشكيل الريان المتوقع أمام الوصل في دوري أبطال اسيا

معلق مباراة السد القطري ضد النصر السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

شيرين رضا تتصدر التريند.. فما القصة؟

محاكمة المتهم بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد| اليوم

ليفربول يسعى لإحكام قبضته على القمة ومواجهة كلاسيكية بين أرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية البرازيل

كريم رمزي يعلق على أداء كهربا أمام البنك الأهلي.. ومفاجأة بشأن الصفقات الجديدة

خبير: شريحة eSIM تطور طبيعي للشرائح المتعارف عليها ولها عدة مزايا

سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 2 ديسمبر 2024 - استقرار بعد الارتفاع الأخير