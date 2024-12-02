يستعد فريق الريان القطري لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي ضمن منافسات

الجولة السادسة من دوري ابطال اسيا.

موعد مباراة الريان ضد الوصل والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الجاري،علي ملعب زعبيل.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت بتعليق عبدالله الغامدي،وقناه الكاس التاسعه بتعليق احمد الطيب، وقناة ssc extra بتعليق عبدالعزيز السبر.

ويتواجد الوصل في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يحل الريان في المركز السادس برصيد اربع نقاط.

