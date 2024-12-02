سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث تراوح بين 52.08 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع في عدد من البنوك المصرية الكبرى.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

حسب آخر التحديثات المعلنة من قبل البنوك عبر مواقعها الرسمية، جاءت أسعار اليورو كالتالي:

في البنك الأهلي المصري : سجل اليورو 52.08 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع.

: سجل اليورو 52.08 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع. في بنك مصر : بلغ سعر اليورو 52.08 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع.

: بلغ سعر اليورو 52.08 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع. في البنك التجاري الدولي : سجل اليورو 52.09 جنيه للشراء و52.56 جنيه للبيع.

: سجل اليورو 52.09 جنيه للشراء و52.56 جنيه للبيع. في بنك الإسكندرية : بلغ سعر اليورو 52.07 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع.

: بلغ سعر اليورو 52.07 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع. في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل اليورو 52.12 جنيه للشراء و52.56 جنيه للبيع.

استقرار سعر اليورو في بداية التعاملات

تشير البيانات إلى أن سعر اليورو شهد استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، مع بعض التفاوت الطفيف بين البنوك، إلا أن الأسعار تظل ضمن نطاق ضيق.

يعكس هذا الاستقرار استمرارية حركة السوق المصرفية مع بدء التعاملات الأسبوعية.