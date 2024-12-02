الري: نهو ٤٥% من عملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بالقليوبية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذي لعملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بمحافظة القليوبية.

وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم الاثنين، أنه وفي إطار السياسات التى تنتهجها وزارة الموارد المائية والري لصيانة القناطر المقامة على نهر النيل والمجارى المائية وتعظيم الإستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الإفتراضى.. فإنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لقنطرة حجز سرياقوس والواقعة على الكيلو ١٢.٨٠٠ على ترعة الإسماعيلية.

وأوضح سويلم؛ أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين أداء بوابات القنطرة، ورفع كفاءة البوابات وضمان سهولة تشغيلها واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب.

وقال: إنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابات، حيث بدأت أعمال الصيانة فى شهر مارس ٢٠٢٤، ومن المقرر الإنتهاء من التنفيذ في شهر نوفمبر ٢٠٢٥، وتصل نسبة التنفيذ الفعلية إلى ٤٥% وهو ما يتجاوز النسبة المقررة طبقا للبرنامج الزمنى والبالغة ٤٠%.

ووجه وزير الري؛ أجهزة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة العمل فى المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المقرر، ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة.

جدير بالذكر أن قنطرة حجز سرياقوس تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على ترعة الإسماعيلية، وتتكون القنطرة من ( "١٠" بوابات قطرية - هويس ملاحي من الدرجة الأولى) وتخدم المنظومة المائية فى محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.