توقعات الأرصاد: أمطار خفيفة على 8 محافظات ونوة قاسم تبدأ الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، حيث تشهد 8 محافظات أمطارًا خفيفة، ضمن ظاهرتين جويتين حذرت منهما الهيئة، وتستمر هذه الأمطار لمدة أربعة أيام، بالتزامن مع بداية نوة قاسم التي تستمر خمسة أيام.

كثفت شركات الصرف الصحي في المحافظات الساحلية جهودها لتطهير الشنايش والبالوعات للتعامل مع مياه الأمطار.

أماكن سقوط الأمطار

من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة في محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، والدقهلية.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية عن استمرار جهود تطهير الشنايش والبالوعات، بالإضافة إلى انتشار سيارات كسح المياه في الشوارع لسحب مياه الأمطار لتجنب تراكمها.

موعد نوة قاسم

تبدأ نوة قاسم يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 5 أيام. ستصاحب هذه النوة عواصف شديدة ونشاط في الرياح، مما قد يزيد من تأثير الأمطار في بعض المناطق.

وبعد نوة قاسم، تبدأ نوة الفيضة الكبرى في 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، مع توقعات بسقوط أمطار ونشاط في الرياح.

توقعات الأمطار للأسبوع المقبل

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، ستستمر الأمطار في معظم المحافظات الساحلية والشمالية الغربية حتى يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث من المتوقع أن تسقط الأمطار بشكل متقطع على مدار الأربعة أيام القادمة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة عدة ظواهر جوية مؤثرة، بما في ذلك: