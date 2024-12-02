كريم رمزي يعلق على أداء كهربا أمام البنك الأهلي.. ومفاجأة بشأن الصفقات الجديدة

علق الإعلامي كريم رمزي على أداء النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

كريم رمزي يعلق على أداء كهربا مع الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "كهربا بعيد جدا إنه يلعب أساسي في النادي الأهلي، وغير مؤهل ليكون بديل وسام أبو علي في المباريات الكبرى"

وأضاف:" كهربا لا يضع تركيزه في الوقت الحالي في الملعب، ومن الواضح أن تركيزه خارج الملعب فقط".

واستكمل:" بالنسبة إلى عمر الساعي السؤال هنا، هل هو انضم إلى النادي الأهلي بقرار من كولر، لأن من الواضح أن كولر غير مقتنع تماما باللاعب، وهذا ليس تقليلا منه".

وأتم:" أما عن صفقات النادي الأهلي، فإن تدعيمات الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي لم تفيد الفريق حتى الآن، واللاعب الوحيد الذي يشارك بشكل أساسي من الصفقات الجديدة، هو يحيى عطية الله فقط، ولولا إصابة علي معلول، لم يكن سيشارك في المباريات".