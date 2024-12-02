اعترافات المتهمين بقتل طالب في إمبابة: كنا بنهزر

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع طالبين اعتديا على صديقهما وقيداه بالحبل أثناء مزاح بينهم داخل محل في إمبابة، واعترافا المتهمان بالواقعة

اعترافات المتهمين بقتل طالب

وقال المتهمان خلال التحقيقات، أننا لم نقصد قتله، وقمنا بتكبيل يده كنوع من الهزار، وعندما فارق الحياة، قررنا الهرب



مزاح تحول لقتل

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا بوفاة طالب ثانوي، نتيجة تعرضه لاعتداء في إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وباجراء التحريات والمعاينة وفحص كاميرات المراقبة وتبين أن صديقا المجني عليه قاما بتقيده باستخدام حبل داخل محل بحجة المزاج، وتعديا عليه بالضرب حتى لقيا مصرعه وتركه وفرا هاربين.