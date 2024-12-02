تفاصيل أعمال القافلة المتكاملة المجانية بـ "أويش الحجر " مركز المنصورة في الدقهلية

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة المجانية المتكاملة "بيطرية زراعية إرشادية "بقرية اويش الحجر مركز المنصورة والتي استفاد منها 500 من مربين الثروة الحيوانية المتنوعة، بالكشف باستخدام جهاز السونار وتلقي العلاج والخدمة الطبية البيطرية بالمجان. 

وأكد "المحافظ " على استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة في تقديم وتوفير الخدمات المجانية في مختلف المجالات لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.

حيث قام فريق القوافل التنموية المتكاملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،وبرئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، وباشراف عصام حجاج مدير إدارة الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار، بتسيير قافلة بيطرية وزراعية وارشادية بقرية أويش الحجر التابعة لمركز ومدينة المنصورة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومستشفي بروك الخيري لرعاية الحيوان بالمنصورة وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أنه تم تنفيذ القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومستشفى بروك الخيري بالمنصورة والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، وتم تقديم خدمات الكشف باستخدام جهاز السونار والعلاج وصرف الأدوية اللازمة ل 500 من المربين،كما تم تقديم التوعية الارشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها.

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