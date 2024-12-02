محافظ أسيوط يطمئن على تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى بمستشفى الإيمان العام بحى غرب



اطمأن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى بمستشفى الإيمان العام خلال جولة ميدانية سعيًا لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة؛ وذلك ضمن سلسلة جولاته على عدد من المستشفيات العامة والمركزية لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

رافقه خلال الجولة عيون إبراهيم رئس حي غرب مدينة أسيوط والدكتور محمود سيد نائب مدير مستشفى الإيمان العام، والدكتور محمد رفعت نائب إداري المستشفى.

وتفقد محافظ أسيوط قسم الإستقبال والطوارئ ثم غرفة الكشف وأقسام الحالات الحرجة رجال وسيدات بالمستشفى للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين.

واطمئن المحافظ من الأطباء المتواجدين على الحالة الصحية للمرضى بتلك الأقسام، وحرص على التحدث مع المترددين على المستشفى والمرافقين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة والرعاية المقدمة لهم للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم مطالبًا الأطباء بالاستمرار في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى.

وأكد أبو النصر على متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة في أوقات مختلفة من اليوم على أين يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية مع حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات وتمكينهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات