الشريحة الإلكترونية eSIM في مصر: المميزات والأجهزة المدعومة وموعد التشغيل

مع إعلان وزارة الاتصالات في مصر عن بدء تشغيل الشريحة الإلكترونية eSIM في أوائل عام 2025، يتطلع العديد من المواطنين للتعرف على مزايا هذه التقنية الجديدة التي ستساهم في تحسين خدمات الإنترنت والتواصل، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة.

تختلف الشريحة eSIM عن الشريحة التقليدية SIM في عدة جوانب، مما يجعلها خيارًا مميزًا للمستخدمين.

موعد تشغيل الشريحة eSIM

أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات الشريحة الإلكترونية eSIM ستنطلق في بداية عام 2025، بالتوازي مع إطلاق تقنية مكالمات الواي فاي.

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين تجربة الاتصال في الأماكن ذات التغطية الضعيفة، مع التأكيد على سهولة تفعيل الشريحة دون الحاجة لزيارة فروع الشركات.

مميزات الشريحة eSIM

حجم أصغر : الشريحة الإلكترونية eSIM أصغر من الشريحة التقليدية SIM، وهي مدمجة مباشرة في الهاتف ولا يمكن إزالتها.

: الشريحة الإلكترونية eSIM أصغر من الشريحة التقليدية SIM، وهي مدمجة مباشرة في الهاتف ولا يمكن إزالتها. سهولة التفعيل : يمكن تفعيل الشريحة الإلكترونية من خلال خطوات بسيطة عبر الاتصال بشركة الاتصالات التي تقدم الخدمة، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

: يمكن تفعيل الشريحة الإلكترونية من خلال خطوات بسيطة عبر الاتصال بشركة الاتصالات التي تقدم الخدمة، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع. إدارة متعددة للخطوط : يمكن للمستخدم استخدام أكثر من خط على نفس الشريحة، مما يسهل التنقل بين الشبكات أو استخدام عدة خطوط في وقت واحد.

: يمكن للمستخدم استخدام أكثر من خط على نفس الشريحة، مما يسهل التنقل بين الشبكات أو استخدام عدة خطوط في وقت واحد. دعم التحول الرقمي: تساهم eSIM في تحسين تجربة الإنترنت والاتصالات، خاصة في ظل التحول الرقمي في مصر.

الأجهزة المدعومة لشريحة eSIM

هواتف آيفون : تدعم سلسلة آيفون 14 والأجهزة الأقدم مثل iPhone 13 و12 و11 وXS وXR وSE.

: تدعم سلسلة آيفون 14 والأجهزة الأقدم مثل iPhone 13 و12 و11 وXS وXR وSE. هواتف أندرويد : تدعم هواتف Google Pixel 6 و7، بالإضافة إلى هواتف Samsung مثل Galaxy S20، S21، S22، S23، وكذلك هواتف من Huawei وOnePlus وMotorola.

: تدعم هواتف Google Pixel 6 و7، بالإضافة إلى هواتف Samsung مثل Galaxy S20، S21، S22، S23، وكذلك هواتف من Huawei وOnePlus وMotorola. الأجهزة اللوحية : تدعم الشريحة الأجهزة مثل iPad Pro (الجيل الثالث وما بعده)، iPad Air (الجيل الثالث وما بعده)، وiPad Mini (الجيل الخامس وما بعده).

: تدعم الشريحة الأجهزة مثل iPad Pro (الجيل الثالث وما بعده)، iPad Air (الجيل الثالث وما بعده)، وiPad Mini (الجيل الخامس وما بعده). الساعات الذكية: مثل جميع إصدارات Apple Watch التي تدعم الشبكات الخلوية، وكذلك Huawei Watch.

كيف يتم تشغيل الشريحة eSIM؟

وفقًا للدكتور محمود ياسين، الخبير التكنولوجي، تعتمد الشريحة الإلكترونية eSIM على مزود الخدمة، ويمكن للمستخدم التبديل بسهولة بين شبكات متعددة أو إضافة خطين إلى الجهاز الواحد، مما يجعلها مثالية للسفر أو إدارة عدة خطوط موبايل في وقت واحد.

يتم تفعيل الشريحة بسهولة من خلال إجراءات بسيطة، مما يوفر للمستخدمين تجربة اتصال أكثر مرونة وراحة.