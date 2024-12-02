محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

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جانب من منافذ بيع
جانب من منافذ بيع اللحوم

 

 


وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بفتح المزيد من منافذ بيع اللحوم والبيض بالقرى بأسعار مخفضة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع المختلفة وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز ضمن مبادرة "تخفيف الأعباء عن المواطنين" وذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام مشيرًا إلى بيع اللحوم البلدي بسعر الكيلو 290  جنيها أقل عن مثيلاتها بالأسواق لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين بالمركز وذلك لتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من بعض التجار والمتلاعبين بأسعار السلع وتخفيفًا عن كاهلهم


كان محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تخصيص منافذ ثابتة بمقرات كافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والأحياء، ومنافذ متحركة عبارة عن سيارات متنقلة لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة وتوفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيها للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهًا للطبق الواحد، وذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة

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