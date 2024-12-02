سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 2 ديسمبر 2024 - استقرار بعد الارتفاع الأخير

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تبدأ أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 على استقرار نسبي بعد الزيادة التي شهدتها الأسعار قبل يومين. 

وقد سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ثباتًا عند نفس مستوياتها التي تم تسجيلها عقب آخر ارتفاع، حيث تختلف الأسعار بناءً على العيارات المختلفة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024:

سعر الذهب عيار 24: استقر عند 4217 جنيهًا للجرام، وهو يعد من أعلى العيارات التي يتم تداولها في الأسواق المحلية.

سعر الذهب عيار 21: استقر أيضًا عند 3690 جنيهًا للجرام، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر شيوعًا في السوق المصري. مع إضافة المصنعية، وصل سعره إلى 3790 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: سجل ثباتًا عند 3162 جنيهًا للجرام، وهو يعد من العيارات المناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن سعر أقل مع الحفاظ على جودة الذهب.

سعر الجنيه الذهب: حافظ على استقراره عند 29520 جنيهًا، ويُعد الجنيه الذهب من الاختيارات الشائعة للمستثمرين في الذهب.

السعر العالمي للذهب اليوم:

عالميًا، استقر سعر الذهب في الأسواق العالمية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 عند 2658 دولارًا للأونصة، وهو ما يعكس استقرارًا بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل سواء محلية أو عالمية، مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية، أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تقلبات أسواق المال، وتعتبر أسعار الذهب من المؤشرات الهامة التي يتابعها الكثيرون، سواء للاستثمار أو للشراء كمجوهرات.

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