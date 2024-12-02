أسعار حج السياحة 2025 في مصر.. تفاصيل التسجيل والضوابط والإجراءات

مع اقتراب موعد إجراء قرعة الحج السياحي للأفراد لعام 1446 هـ (2025 ميلاديًا)، يزداد البحث من قبل الراغبين في أداء فريضة الحج عن أسعار الحج السياحي لهذا العام.

حيث أعلنت وزارة السياحة المصرية عن بدء تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج عبر شركات السياحة منذ يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، وسيستمر التسجيل لمدة شهر كامل حتى يوم 20 ديسمبر المقبل.

بعد إغلاق باب التقديم، سيتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية في 23 ديسمبر 2024 لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين.

ضوابط الحج السياحي للأفراد 2025

تلتزم الشركات السياحية المنفذة لـ حج الفرادى باتباع كافة القواعد والضوابط الخاصة بالحج، وتحرص على توفير جميع المعلومات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

الشركات السياحية لا يمكنها تنفيذ حج الفرادى بعد يوم 9 ذو الحجة.

يتم تطبيق الرسوم والمساهمات المالية المقررة في الحج النظامي على حج الفرادى.

الشركات السياحية يجب عليها إخطار الوزارة بالبرنامج المعد، ويجب رفع المستندات الخاصة بالرحلة عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.

في حال زيادة العدد عن 10 حجاج، يجب على الشركة توفير مشرف للرحلة.

عقد يتم تحريره بين الشركة والحاج يتضمن قيمة البرنامج، مع ضرورة التأكد من تفعيل رقم الهاتف الخاص بالحاج.

إجراءات التسجيل تتضمن إدراج بيانات الموظفين على البوابة المصرية الموحدة للحج وإصدار باركود لكل تأشيرة.

يلتزم الحاج بتسديد جميع المبالغ المالية المتعلقة بالبرنامج، والتي تضمن مكان السكن والخدمات في المشاعر المقدسة.

أسعار حج السياحي 2025

تُحدد أسعار الحج السياحي 2025 بناءً على نوع البرنامج والمستوى الذي يتم اختياره. وفيما يلي تفاصيل أسعار الحج السياحي لهذا العام:

أسعار حج السياحي 5 نجوم:

خمس نجوم أ : ساحة الحرم حتى 250 مترًا – 580 ألف جنيه .

: ساحة الحرم حتى 250 مترًا – . خمس نجوم ب: ساحة الحرم حتى 1250 مترًا – 520 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي الاقتصادي 2025 (طيران):

اقتصادي أ : موسم كامل بفنادق حتى 1250 مترًا – 295 ألف جنيه .

: موسم كامل بفنادق حتى 1250 مترًا – . اقتصادي ب : موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر – 275 ألف جنيه .

: موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر – . اقتصادي ج: تسكين الحجاج بالمناطق المعتادة مثل "العزيزية والنزهة والزاهر" – 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي البري 2025:

سياحي بري أ : موسم كامل بفنادق حتى 1250 مترًا – 260 ألف جنيه .

: موسم كامل بفنادق حتى 1250 مترًا – . سياحي بري ب : موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر – 245 ألف جنيه .

: موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر – . سياحي بري ج: تسكين الحجاج بالمناطق المعتادة مثل "العزيزية والنزهة والزاهر" – 225 ألف جنيه.

ملحوظة: جميع الأسعار لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة بالنسبة لبرامج الحج البري.

إجراءات التسجيل لحج السياحي 2025

على الراغبين في التقديم لأداء حج السياحي 2025 التأكد من تسجيل بياناتهم عبر بوابة الحج المصرية، واتباع الإجراءات المحددة لضمان قبول طلباتهم في القرعة.

مع إغلاق باب التسجيل يوم 20 ديسمبر، سيتم اختيار الحجاج الذين يتوافقون مع الشروط والضوابط المقررة.